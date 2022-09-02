Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrıldı
[Fotograf: AA]
Galatasaray, savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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