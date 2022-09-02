Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.