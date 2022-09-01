Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçleri, TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasında yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayarak şunları söyledi:

"11 ateş tespit ettik, binaya 5 isabet var. 2 zanlı gözaltına alındı, saldırganların alkollü oldukları belirlendi. Olay bütün yönleriyle soruşturuluyor."

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu olarak toplantı halinde iken Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerimizdeki yönetim binamıza kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Güvenlik güçlerimiz başlattıkları operasyonla çok kısa sürede saldırının faillerini yakalamayı başarmıştır. Türk adaletinin de olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur" dedi.

"Göreve geldiği ilk günden bu yana Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla dostluk ve birliktelik içerisinde olması gerektiğini birçok kez dile getirmiş TFF Yönetim Kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz" denilen açıklamada, şunlara da yer verildi:

"TFF olarak; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, telefonla arayarak üzüntülerini ve desteklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, bizzat Türkiye Futbol Federasyonuna gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'a, saldırının ardından Riva'ya gelerek bizi yalnız bırakmayan tüm kulüp başkanlarımız ve devlet yetkililerimiz ile saldırının ardından geçmiş olsun dileklerinde bulunan kulüplerimiz, futbolcularımız, futbol insanlarımız, tüm futbolseverler ve Türk halkına teşekkür ederiz."