Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinde, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz." mesajına yer verdi.

Galatasaray Kulübü de "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Kulübü, paylaşımında "Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabında, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan diğer kulüpler de paylaştıkları mesajlarla saldırıyı kınadı.