Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 21:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına saldırıyla ilgili, "11 ateş tespit ettik, binaya 5 isabet var. İki zanlı gözaltına alındı, saldırganların alkollü oldukları belirlendi, soruşturma sürüyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da silahlı saldırı düzenlenen TFF binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayarak şunları söyledi:
"11 ateş tespit ettik, binaya 5 isabet var. İki zanlı gözaltına alındı, saldırganların alkollü oldukları belirlendi. Olay bütün yönleriyle soruşturuluyor."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Süleyman Soylu TFF
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