Güzellik uzmanlarının uzun süredir beklediği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanarak 25 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik için teşekkür etmek üzere İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.