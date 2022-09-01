Bakanlıktan yapılan açıklamada, 106'ncı dönem DHY kurası için tercihlerin https://pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden 7 Eylül'e kadar devam edeceği ve yerleştirmelerin, 9 Eylül'de bakanlık tarafından noter huzurunda yapılacağı duyuruldu.

DHY kapsamında, tıp fakültelerinden mezun olan 11 bin 902 pratisyen hekim ve ihtisaslarını tamamlayan 1261 uzman hekim olmak üzere 13 bin 163 hekimin görev yerleri belirlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında doktor ihtiyacı bulunan yerlere atamaların yapılacağını aktardı.