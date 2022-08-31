İnfertilite ile mücadele ediyorlar ve çocuk sahibi olmak isteyen aileleri geliştirilen tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyorlar.

Farkındalık oluşturmak için birçok ülkede konferans ve etkinlik düzenleyen İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği (İMAD DER) üyeleri bu kez dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da.

Dernek heyeti, ülkede söz konusu problem dolayısıyla çocuk sahibi olamayan aileler ile bir araya geldi.

İMAD-DER Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ceylan, "İki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizle sonsuzluk infertilite problemi yaşayan kardeşlerimizin destek olmak amacıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında onlarla sosyal medya üzerinden organize olduk bu hastaların temsilcileri ile burada toplantı gerçekleştirdik nasıl destek olabiliriz diye bir proje hazırladık." dedi.

Türkiye'den Azerbaycan'a yardım eli

Heyet, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Sağlık Bakanı ve Milli Meclis’ten milletvekilleri ile bir araya geldi.

Türkiye’nin söz konusu alanda kat ettiği mesafe ve elde ettiği tecrübeler ışığında Azerbaycan'da yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Türkiye’de yaklaşık iki milyon çiftin çocuk sahibi olmakta zorlandığı belirtiliyor.

Kısırlıkla mücadelede Türkiye'nin başarı oranının Avrupa ülkelerinin üzerinde olduğu biliniyor.