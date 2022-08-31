Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta hayat normale dönüyor
[Fotograf: AA]
Irak'ta Mukteda Es-Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından yükselen tansiyon düştü. Sadr'ın, taraftarlarına sokaktan çekilmeleri yönünde yaptığı çağrı karşılık buldu, göstericiler alanlardan çekildi.
Irak iki gündür diken üstündeydi.
Sadr destekçisi Şii grupların başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı saraylarına girmeleriyle tansiyon yükseldi.
Göstericilerle güvenlik güçleri çatıştı, 30 kişi öldü.
Hayat normale döndü
Mukteda es-Sadr, gelişmeler üzerine taraftarlarına çağrı yaptı, alanlardan çekilmelerini istedi.
Sadr yanlılarının alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona erdi.
Başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinde hayat normale döndü.
Etiketler: Irak
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