Irak'ta 10 Ekim 2021'de parlamento seçimleri düzenlendi. Ancak aylarca süren hükümet kurma çalışmaları sonuç vermedi. Haziran 2022'de seçimlerin galibi Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti.

İstifa edenlerin yerine İran'a yakın diğer Şii siyasi partilerin yedek adayları milletvekili oldu. Hükümet kurma müzakerelerini yürütme görevi de onlara geçti.

Sadr'a karşı kurulan Şii Koordinasyon Çerçevesi, eski bakan Muhammed Şiya Sudani’yi Başbakan adayı olarak belirledi.

Sadr'dan reform çağrısı

Karara tepki gösteren Sadr destekçileri 30 Temmuz'da parlamentoya baskın düzenledi. Parlamento dışında oturma eylemi yapıldı. Gösteriler diğer kentlere de sıçradı.

Şii lider Mukteda Es-Sadr reform çağrısı yaptı, parlamenter sistemin ve anayasanın değiştirilmesini talep etti.

Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri de 12 Ağustos'ta karşı eylem başlattı. Göstericiler Bağdat'taki hükümet kurumlarının ve uluslararası temsilciliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye yürüdü, Onlar da oturma eylemine başladı.

İki grubun karşı karşıya gelmesi tansiyonu yükseltti. Sadr destekçileri geçen hafta da Irak Yüksek Yargı Konseyi önünde oturma eylemi başlattı.

Yüksek Yargı Konseyi, kendisine bağlı tüm mahkemeler ile Federal Mahkeme'de adli işlemleri askıya aldı. Ülkede yükselen gerilim, sokaklardaki hareketi artırdı. Çatışma ortamı kaçınılmaz oldu.

Şii lider Sadr'ın siyaseti bırakma açıklamasıyla daha da alevlenen olayların Irak'ta bir iç çatışmaya evrilmesinden endişe ediliyor.

