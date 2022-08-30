Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da bir kamyonla işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi öldü
[Fotograf: AA]
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir kamyon ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın Şuşter ilçesini Dezful kentine bağlayan çevre yolunda sabah meydana gelen kazada bir kamyon, işçi taşıyan minibüsle çarpıştı.
Kaza sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Trafik kazasındaki can kayıpları nedeniyle Şuşter'de iki gün yas ilan edildi.
Etiketler: İran Trafik Kazası
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