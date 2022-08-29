Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta Sadr yanlısı 20 kişi öldü, 350'yi aşkın kişi yaralandı
[Fotograf: Reuters]
Irak'ta Şii lider Mukteda Es-Sadr siyasetten çekildiğini duyurdu. Ülke genelinde tansiyon yükseldi. Sadr destekçileri sokaklara akın etti. Olaylarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 350'den fazla kişi yaralandı.
Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 20 kişinin öldüğü, 350’nin üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.
Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Irak
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