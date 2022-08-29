Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 20 kişinin öldüğü, 350’nin üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.