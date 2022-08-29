Amerika Birleşik Devletleri'nde Duane Hansen isimli kişi bal kabağını bota dönüştürdü. Dünya rekoru kırdı.



Nebraska eyaletinde yaşayan Hansen, dev bir bal kabağı yetiştirdi. Daha sonra 384 kilogramlık bal kabağının içini oyarak bot yaptı. Bota "Berta" ismini verdi.

60 yaşındaki adam evinin yakınlarındaki Missouri nehrinde botu ile yolculuk yaptı. Tam 61 kilometre kürek çekti. Guinnes Dünya Rekorları Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Bal kabağı ile yolculuk rekoru daha önce 41 kilometreydi.