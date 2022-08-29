İsviçre ziyareti kapsamında, başkent Bern'de İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis ile görüşen Herzog, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Herzog, Orta Doğu'nun kritik dönemeçlerden geçtiğini vurgulayarak, İran'ın bölgede sürdürdüğü vekalet savaşının barış ve huzuru tehdit ettiğine dikkati çekti.

Herzog, "Tüm devletlere ve özellikle İsviçre hükümetine, İran'ın nükleer programına kesin bir şekilde karşı çıkma çağrısı yapıyorum. İran, İsrail'i yıkmaya yeminli bir devlet olarak bölge ve dünyanın istikrarını bozmak için durmaksızın çalışmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın tavrı sessizlikle karşılanamaz"

Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası barışı isteyen bir yapı olmasına karşın İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik çabalarına sessiz kaldığını iddia eden Herzog, "İran'ın tavrı sessizlikle karşılanamaz ve İran'ın faaliyetleri cezasız kalamaz. Böyle bir devletin nükleer güç elde etmesine izin verilmemelidir" dedi.

Herzog, BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerji Ajansının, İran'ın nükleer faaliyetlerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelemesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme kapsamında iki ülke arasında ortak bilimsel çalışmaları artırmak üzere İsviçre Ulusal Bilim Kuruluşu ve İsrail Bilim Kuruluşu, anlaşma imzaladı.

Herzog ayrıca, İsviçre'nin Basel kentinde 1897'de gerçekleşen Dünya Siyonist Kongresi'nin 125. yıldönümü etkinliğine de katıldı.