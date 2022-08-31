İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın ithalat için ABD doları ve euro yerine kripto para biriminin kullanımını resmen onayladığını söyledi.

Bakan, “Yakıt ve enerjinin nasıl sağlanacağı, lisansların nasıl atanacağı ve verileceği dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı” dedi.

Bu ayın başlarında, İran ilk resmi ithalat siparişini kripto para birimini kullanarak 10 milyon dolar değerinde verdi. Bu ülkenin dijital varlıklar aracılığıyla ABD yaptırım rejimini atlatması için bir test çalışmasıydı.

Kripto kullanımı, ABD kısıtlamaları altındaki diğer ülkelerle ticarete de izin verecek.

Kripto para kullanımı yaygınlaşacak

Eylül ayı sonuna kadar İran'da kripto para birimleri ve akıllı sözleşmelerin kullanımının dış ticarette yaygın olarak kullanılması bekleniyor.

İran, ülkenin petrol, bankacılık ve denizcilik sektörlerine yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere onlarca yıllık ekonomik kısıtlamalarla mücadele ediyor.

2019'da hükümet, ithalat ödemelerinde kriptoya izin vermek için dijital varlık yasalarını değiştirdi.

Trading Economics'e göre İran, ithalatının çoğunu Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Türkiye'den yapıyor.