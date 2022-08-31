Kullanıcılar artık seçilen kelimeler, emojiler ve ifadelerle ilgili gönderileri engelleyebilir.

Şirketin konuyla ilgili blog gönderisinde , "İster alakalı olmayan bir şey görüyor olun, ister daha önce sevdiğiniz bir şeyden vazgeçmiş olun, ilginizi çekmeyen içeriği görmeyi durdurmak için bu özelliği kullanabilirsiniz" denildi.

Platform ayrıca, gelecekte kullanılmak üzere bildirilene benzer gönderileri gizleyecek "İlgilenmiyorum" gibi yeni bir özellik ekleyerek Keşfet bölümündeki gönderileri özelleştirmek için yeni bir yol ekleme çalışmalarında bulunuyor.

Aynı açıklamaya göre, Meta'nın amacı, kullanıcıların platformda gördükleri hakkında kendilerini iyi hissetmeleri.

Şirket, kullanıcılar testten memnun olmadığı için tam ekran yayının azaltılacağını duyurdu.

Ayrıca özelliklerin TikTok'a çok benzemesi, onları platformun karbon kopyaları haline getirmesi ve orijinalliğini kaybetmesi nedeniyle internetteki insanlar tarafından eleştirildi .