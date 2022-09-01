Thodex adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, binlerce kişiyi dolandırdı, kayıplara karıştı, 17 ay sonra yakalandı.

Mağdurların en çok merak ettiği, çalınan kripto paraların nerede olduğu. Bu paralar soğuk cüzdanla yurt dışına çıkarılmıştı ama cüzdan, Özer'in kaldığı yerde ya da üzerinde bulunamadı. Polis şimdi o cüzdanın da peşinde.

Arnavutluk Emniyeti Genel Müdürü Gledis Nano soruşturma kapsamında görevden alındı.

Thodex'in kurucusu Özer'in iade sürecini başlatmak üzere Ankara'dan Arnavutluk'a giden emniyet ekibi de çalışmalarını tamamladı.

Türk ekibi çalışmalarını tamamladı

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Interpol Daire Başkanı, Türkiye'deki dava sürecine dair verileri teslim etti. Artık gözler Arnavutluk Mahkemesi'ne çevrildi.

Avukat Sefa Karcıoğlu süreçle ilgili şunları söyledi:

"Bir adli süreç işleyecektir mutlaka. Orada bir ifade alacaktır. Belki orada bir dava süreci işlenecektir. O dava sonuçlandıktan sonra da Türkiye'ye iadesi gerçekleşebilir. Tabii oraya vizeyle gitti. Vizesi bittiği için deport kararı da verilebilir. Orada Arnavutluk makamlarının vereceği kararlar aslında henüz belli değil ama birkaç gün içerisinde netliğe kavuşacaktır."

Kritik duruşma yarın yapılabilir

Faruk Fatih Özer'in yarın, Elbasan Mahkemesi'nde, beraber yakalandığı Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu ile birlikte hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Bu duruşmanın ardından Özer'in Türkiye'ye iade süreci netlik kazanacak.

Peki ya mağdurlar? Onların bu süreçte ne yapması gerekiyor?

Avukat Sefa Karcıoğlu bu konuyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

"Ceza davasına müdahil olsalar da, olmasalar da zaten ceza davası kamu davası olduğu için devam edecektir. Ama süreci takip etmek isteyen, şikayetçi olmak isteyen, mağdur sıfatıyla yer almak isteyen orada şikayet dilekçesini ceza dosyasına sunabilir. Diğer bir taraf hukuk davası, hukuk davasında da icra takibi yapabilir."

Kamera: Selim Bayram