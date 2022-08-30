2 binden fazla kişiyi mağdur eden süreç, Nisan 2021'de kripto para borsası Thodex yatırımcılarının sisteme erişememesi ile başladı.

Şirket yetkilileri, önce bakım yapıldığı için borsanın geçici süreliğine kullanıma kapatıldığını açıklasa da, kısa süre içinde Özer'in 20 Nisan 2021 akşamı Tiran'a kaçtığı anlaşıldı. Yatırımcılar hak mücadelesini başlatmak için soluğu adliyede aldı.

Firarın üstünden 2 gün geçtikten sonra, soruşturma başlatıldı. Farklı şehirlerdeki tüm dosyalar, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda birleştirildi.

Özer hakkında 42 bin 562 yıl hapis istendi

Zincirin halkalarını oluşturan kilit isimler belirlendi. Peş peşe operasyonlarla 82 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

Elebaşı Fatih Faruk Özer, “Örgüt kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” ile suçlandı. 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 497 gün süren firariliği son buldu. Özer, Arnavutluk'ta, kıskıvrak yakalandı.

Özer'in iade işlemleri başladı

Gelişmeyi İçişleri Bakanlığı duyurdu. Arnavut mevkidaşının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığı ve firari sanığın yakaladığı bilgisini aktardığı belirtildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın Özer'in Türkiye’ye iade işlemlerini başlattığı vurgulandı.

Diğer 13 şüpheli de örgüt üyesi olmakla suçlandı. İddianamede, 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Özer'in yakalanmasıyla, dosyada firari sanık kalmadı. Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ise sürüyor.



