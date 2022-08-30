Kız tarafından mı erkek tarafından mı geldi? Kim, ne kadar altın taktı? Düğün takılarının kimde kalacağı boşanma davalarının en hararetli başlığı..

Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasında takı anlaşmazlığı yaşandı. Eşine boşanma davası açan kadın, düğünde takılan altınların kendisine ait olması gerektiğini söyledi, davalı erkek ise tam aksini.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, konuyu uzunca görüştü ve nihai kararını verdi.

Mahkeme tanık olarak dinledi

Erkek, kendi örf ve adetlerini işaret ederek mahkemede muhtarı tanık olarak dinletti. Muhtar "Takılar kadına takılırsa kadının, erkeğe takılırsa erkeğin olur" şeklinde beyan verdi.

Mahkeme, tanık muhtarın sözlerini esas aldı. Takıların tamamının kendisine ait olduğunu ileri süren kadın, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay düğün takılarının kadının kişisel malı olduğuna karar verdi

Yasal mevzuatta düğünde takılan ziynet eşyalarının hangi tarafa ait olacağına ilişkin bir düzenleme yok. Bu yüzden örf adet hukuku devreye giriyor.

Yüksek Mahkeme de yaygın örf ve adet ile ülke gerçeklerine göre nihai kararını verdi.

Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılıyor. Takılar kadının kişisel malı oluyor.

Emsal karar sonraki davalar için de yol gösterici olacak

Bu konuda fikrini söyleyen vatandaşlardan biri, “Bence beraber paylaşmalı çiftler çünkü beraber bir yola çıkmışlar ortak karar almışlar bunun sonucunda ayrılık olmuşsa eşit şekilde paylaşabilirler” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, düğünde takılan takıların mehir olarak verildiği için kadında kalmasının daha doğru olacağını savundu.

Yargıtay'ın kararı emsal niteliğinde sayıldığından bundan sonraki davalar için de yol gösterici olacak.

