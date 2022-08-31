İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katıldı.

Bakan Soylu, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Thodex'in kurucusunun iade süreci

Soylu, kırmızı bültenle aranan ve dün Arnavutluk'ta yakalanan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer ile ilgili konuştu:

"Hem dosya hem iade süreci için iki arkadaşımız şu anda Arnavutluk'talar. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle birlikte temas ettiler. İki türlü iade süreci vardır. Birincisi deport edilebilir, bu kısa bir süreçtir ama genellikle ülkeler mahkeme safhatına düşmüş bu süreç için deportu kullanmazlar. İkincisi mahkemeye çıkacak ve mahkeme iade etmiş olacak. Çünkü çok böyle iademiz oldu."

[Thodex kurucusu Fatih Özer'in iade süreci]



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hem dosya hem iade süreci için 2 arkadaşımız şu an Arnavutluk'ta. Arnavutluk'taki mahkemenin tarihine ve kararına göre iadesini bekliyoruz. https://t.co/5ftvkrYMoH pic.twitter.com/Mqi81qe66t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2022

Soylu, "Ne zaman iade edilir?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Yani o ordaki mahkemenin hangi tarihte olacağına ve ilk mahkemede mi ikinci mahkemede mi vereceği karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz bu iadeyi bekliyoruz. Bugüne kadar Aranvutluk makamları bize çok yardım eden ve karşılıklı destekler içinde bulunan bir tavır sergilediler."

İçişleri Bakanlığı dün konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı.”

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Özer hakkında, İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.