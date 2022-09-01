Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner ve Köprübaşı Dağ Koşuları organizasyon sorumlusu Göksal Purtuloğlu, tarihi Kervan yolu üzerinde yapılması planlanan dağ koşusu güzergahında incelemelerde bulundu.

Köprübaşı merkezde başlayıp Avulot Hanları'nda devam edecek ve Kahvedüzü mevkiinde sona erecek yarışlar, 12 kilometrelik güzergahta yapılacak.

Büyükler ve 20 yaş altı kategorilerinde yaklaşık 350 sporcunun katılması beklenen organizasyonda milli takım seçmeleri de yapılacak.

"Sloganımız AFAD gönüllülerine farkındalık oluşturmak"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Sporcularımız, Köprübaşı gibi doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçemizin parkurunda yarışacak olmanın heyecanı içinde. Bu sebepten katılımın yüksek olmasını hedefliyoruz. Bu sene sloganımız AFAD gönüllülerine farkındalık oluşturmak. Bu önemli organizasyonda iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ozan Çetiner de kıymetli sporculara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacaklarını belirterek, organizasyona tüm sporseverleri davet etti.