Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Alanyaspor'u ağırlayacak
[AA arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Medipol Başakşehir ve Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.
Turuncu-lacivertli ekip bu maç öncesinde 7 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 6. sırada yer alıyor.
Dört maç oynayıp, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Alanyaspor ise haftaya 5 puanla 12. sırada girdi.
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Etiketler: Alanyaspor Medipol Başakşehir Süper Lig
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