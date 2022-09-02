Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler son maçında ise Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.

Turuncu-lacivertli ekip bu maç öncesinde 7 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Dört maç oynayıp, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Alanyaspor ise haftaya 5 puanla 12. sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.