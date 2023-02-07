Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye'nin yaşadığı 2 büyük depremden dolayı zarar gören vatandaşlar için 10 ilimize AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere Antalyaspor Store depolarında bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk ve battaniye gibi ürünlerin 10 TIR'la depremzedelere ulaştıracağını duyurmuştu.

Kırmızı beyazlı ekip bugün ise kendisine bağlı olan 4 tesisinin de kapısını depremzedelere açtığını duyurdu.

"4 tesisimiz de hazır. Antalya Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile tesislerimizi depremzedelerimiz için açıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketinde yaraları sarmak için kolları sıvayan kulübümüz; Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Hasan Subaşı Tesisleri, Antalya Spor Salonu olmak 4 tesisle depremzedelerimizi misafir etmek için hazır. Tesislerimizde çalışmalar tamamlanmış olup sağlıklı bir şekilde depremzedelerimizi konuk edecek her türlü tedbir alınmıştır. Asbaşkanımız Emrah Çelik'in sahibi olduğu Emir Tur'un araçları ile deprem bölgesinden getirilecek olan vatandaşlarımız tesislerimizde misafir edilecektir."