Dün gece 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ilk depreme forma giydiği Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'un tesislerinde yakalanan 25 yaşındaki talihsiz futbolcu, kulüp tesislerinin de yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan futbolcunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altınordu, Taner Kahriman'ın vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı.

"Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz."