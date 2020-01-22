Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Göztepe Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi. İlk maçı 4-3 kazanan Antalyaspor çeyrek finale adını yazdırdı.

Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

31. dakikada Antalyaspor Harun Alpsoy'un golüyle 1-0 öne geçti.

33. dakikada Zlatko Tripic, Antalyaspor'un golüne cevap vererek skoru dengeledi. 1-1

41. dakikada Antalyaspor Paul Mukairu'nun golüyle tekrar öne geçti. 1-2

55. dakikada Halil Akbunar Göztepe'nin 2. golünü kaydederek tekrar beraberliği sağladı. 2-2

Karşılaşmanın 86. dakikasında Antalyaspor'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu Amilton takımını 10 kişi bıraktı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top üstten auta gitti.

29. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.

GOL: 31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

GOL: 33. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Tripic, topu filelere gönderdi: 1-1.

GOL: 41. dakikada Antalyaspor bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanına girerken topla buluşan Mukairu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Mossoro'nun yaptığı ortada Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

51. dakikada sol çaprazda ceza alanına sokulan Sinan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sinan'ın sert şutunu Göztepe kalecisi Göktuğ son anda çıkardı.

GOL: 55. dakikada müsabakaya tekrar eşitlik geldi. Sağ kanatta Gassama'nın pasında ceza sahası dışında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın güzel şutunda meşin yuvarlak diğer taraftan filelere gitti: 2-2.

64. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Deniz'in kafa vuruşunda direğe çarpan top kaleci Ferhat'ta kaldı.

KIRMIZI KART: Müsabakada 64. dakikada oyuna giren Amilton, 76. ve 86. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

79. dakikada Ufuk'un ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

82. dakikada Halil'in pasında ceza sahasına giren Deniz'in yerden şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çıkardı.

86. dakikada Serdar'a sert müdahalede bulunan Amilton ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan Antalyaspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, Bilal Gölen

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Titi, Borges, Leo, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Castro), Tripic (Dk. 46 Halil Akbunar), Mossoro (Dk. 69 Jerome), Deniz Kadah

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Celustka (Dk. 74 Charles), Kudriashov, Ribeiro, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy (Dk. 83 Leschuk), Sinan Gümüş (Dk. 64 Amilton), Mukairu

Goller: Dk. 31 Harun Alpsoy, Dk. 41 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 33 Tripic, Dk. 55 Halil Akbunar (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 86 Amilton (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Borges (Göztepe)

Kaynak: AA