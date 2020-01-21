Spor
Türk Telekom Belçika deplasmanında21 Ocak 2020 Salı 16:46 - Son Güncelleme
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 12. maçında 22 Ocak Çarşamba günü Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak.
[Fotoğraf: AA]
Oostende kentinde yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Oynadığı 11 maçın 8'ini kazanan ve lider durumda bulunan Türk Telekom, gruptan çıkmayı garantilemişti.
Ev sahibi Filou Oostende ise grupta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
İki takım arasında Ankara'da oynanan maçı Türk Telekom, 72-66 kazanmıştı.
Kaynak: AA