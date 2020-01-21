TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kırklarelispor, kupada Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'nin ardından Medipol Başakşehir'i de eleme başarısını gösterdi.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile bazı protokol üyeleri de tribünden takip etti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Visca'nın kaleye kavisli gönderdiği topu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.

11. dakikada Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Kaleye giden topu kaleci çevirirken, dönen topa Gulbrandsen'in kafa vuruşu yine kalecide kaldı.

13. dakikada sağ taraftan Emre Keleşoğlu'nun ortasında Malik'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

23. dakikada defanstan seken topa Aleksic'in rövaşata vuruşunu kaleci son anda çeldi.

24. dakikada kafa topu mücadelesinde yüzüne darbe alan Berkay sakatlanarak oyun dışına alındı. Berkay'ın yerine Robinho oyuna dahil oldu.

50. dakikada Robinho'nun ceza alanı içinden vuruşu kaleci İbrahim Demir'de kaldı.

52. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde en son Aleksic'in yaptığı vuruş defanstan döndü.

GOL İPTAL 65. dakikada Robinho'nun ceza alanı dışından vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa dokunan Demba Ba topu filelere gönderdi. Gol, VAR'ın ofsayt kararı ile iptal edildi.

71. dakikada Robinho'nun köşe atışında Demba Ba'nın kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

87. dakikada Demba Ba'nın indirdiği topa ceza alanı içinde Kerim Frei'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Malik Karaahmet (Dk. 88 Deniz Ataç), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman (Dk. 74 Yusuf Çelik), Enis Çeliksu (Dk. 85 Serkan Sözmen)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Visca, Guldbrandsen (Dk. 64 Crivelli), Demba Ba, Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Skrtel, Berkay Özcan (Dk. 26 Robinho), Azubuike (Dk. 79 Kerim Frei), Aleksic

Sarı kartlar: Dk. 11 Skrtel, Dk. 62 Aleksic, Dk. 76 Robinho, Dk. 90+3 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Emre Keleşoğlu, Dk. 62 Yüksel Şişman, Dk. 81 Bahadır Çiloğlu, Dk. 86 Malik Karaahmet, Dk. 90+5 Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor)

Kaynak: AA, DHA