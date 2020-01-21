Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada 6 aylık bilançoda kulübün 75 milyon Lira kar ettiği belirtildi.

Fenerbahçe kulübü de 6 aylık dönemi 28 Milyon Lira karla kapattığını açıkladı.

Trabzonspor da 69 milyon Lira kar elde ettiğini duyurdu.

Tek zarar açıklayan kulüp ise Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlılar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, 151 milyon lira zarar ettiğini açıkladı.

Kaynak: TRT SPOR