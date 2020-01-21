Spor
Kasımpaşa'dan golcü transferi21 Ocak 2020 Salı 05:30 - Son Güncelleme
Kasımpaşa, Çin 2. Futbol Ligi takımlarından Beijing BSU'dan Fildişi Sahili vatandaşı Gerard Gohou'yu kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 31 yaşındaki forvet ile Kemerburgaz Tesisleri'nde 1,5+2 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da yer aldı.
Öte yandan, 31 yaşındaki futbolcu daha önce Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formaları giymişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Kasımpaşa Beijing BSU Gerard Gohou çin devre arası transferleri