Adana Demirspor farklı kazandı21 Ocak 2020 Salı 05:16 - Son Güncelleme
TFF 1. Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 6-1 yendi.
Karşılaşmada ev sahibi takımın golünü 77. dakikada Andjusic attı. Konuk ekibin golleri ise 6. ve59. dakikalarda Pa Dibba, 35'te Hasan Kılıç, 37. dakikada Erkan Zengin, 39'da Aosman ve 68'de Volkan Şen'den geldi.
Bu sonuçla Balıkesirspor 24 puanda kalırken Adana Demirspor puanını 27'ye yükseltti.
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1 - Adana Demirspor: 6
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Bingül, Muhammet Yumak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Kağan Kayalı (Dk. 46 Ezeh), Abdülkadir Kayalı, Malle (Dk. 56 Andusic), Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Mrsic, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 54 Celal Emir Dede)
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman (Dk. 81 Sinan Kurt), Vedat Bora, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 73 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul
Goller: Dk. 6 ve 59 Dibba, Dk. 35 Hasan Kılıç, Dk. 36 Erkan Zengin, Dk. 39 Aosman, Dk. 68 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 76 Andusic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Berat Aydoğdu, Dk.19 Otoo, Dk. 31 Serdar Güncü, Dk. 65 Vukovic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Kaynak: AA