Manchester City, Premier Lig'in 24'üncü haftasında Sheffield United'a konuk olacak.

Pep Guardiola'nın en önemli kozu Sergio Agüero

Lider Liverpool'un 16 puan gerisinde kalan son şampiyon, mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

Pep Guardiola'nın, kırmızı-beyazlı ekip karşısında en önemli kozu yine Sergio Agüero...

Arjantinli yıldız, son iki haftada rakip filelere 5 gol göndererek ne kadar formda olduğunu gözler önüne serdi.

Sheffield United taraftar avantajını kullanmak istiyor

Premier Lig'e bu sezon yeniden merhaba diyen Sheffield United ise sürpriz performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ev sahibi takım, taraftarı önünde olmanın avantajını kullanarak güçlü rakibinden puan koparmanın hesaplarını yapıyor.

Mütevazı kadrosuyla dikkat çeken Güney Yorkshire ekibinde Lys Mousset ve John Fleck 5'er golle takımın en skorer isimleri konumunda...

Saat 22.30'da başlayacak Sheffield United - Manchester City mücadelesi, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR