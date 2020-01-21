Spor
Kasımpaşa kupada Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak21 Ocak 2020 Salı 16:15 - Son Güncelleme
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 22 Ocak Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
[Grafik: TRT HABER]
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.
Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: AA