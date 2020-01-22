Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırladı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Erzurumspor çeyrek finale yükseldi.

1. dakikada Oltan Karakullukçu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada Beşiktaş'ta Diaby eşitliği sağlayan golü kaydetti. 1-1

64. dakikada Burak Yılmaz Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü attı. 2-1

67. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Ibrahim Sissoko'nun golüyle beraberliği sağladı. 2-2

72. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Oltan Karakullukçu kendisinin ikinci takımının üçüncü gollünü atarak büyük avantaj sağladı. 2-3

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 1. dakikada savunma arkasına atılan pas ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashad Muhammed bekletmeden pasını altıpas sol çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada topu kontrol eden Mücahit Albayrak bekletmeden pasını altıpas alanına gönderdi. Oltan Karakullukçu önüne gelen topa bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI 8. dakikada sol kanattan gelişen atakta Georges-Kevin N'Koudou ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Umut Nayir gelen topu kafa ile sol direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderdi. Bu noktada ilk vuruşu Oğuzhan Özyakup, ikinci vuruşu da Adem Ljajic yapıyor ancak kaleci Kayacan Erdoğan iki pozisyonda da kalesini gole kapattı.

BEŞİKTAŞ YİNE KAÇIRDI 12. dakikada topla birlikte ceza sahası sol çaprazına sokulan Georges-Kevin N'Koudou ortasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Abdoulay Diaby kalecinin ileri çıktığını farkederek bekletmeden sol ayağı ile vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sol tarafından dışarı gitti.

15. dakikada Umut Nayir'ın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou rakibini geçerek ceza sahasına girdi ve son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru göndermek istedi ancak kaleci Kayacan Erdoğan uzandı ve topu kontrol etti.

20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül ortasını ceza sahası içi sol çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Adem Ljajic kafa vuruşunu yaptı ancak yükseklik kazanan topu inişe geçerken kale çizgisi üzerinde Mücahit Albayrak kafa ile karşılamayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

BEŞİKTAŞ'TAN BİR POZİSYON DAHA 22. dakikada sol kanatta topu rakibinden çalan Georges-Kevin N'Koudou hızlı bir şekilde ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Kayacan Erdoğan sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

GOL - BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ SAĞLADI 33. dakikada Adem Ljajic'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou son çizgiye inerek pasını uzak direğin hizasındaki altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Abdoulay Diaby bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. 1-1

GOL VAR KARARIYLA İPTAL EDİLDİ 38. dakikada VAR'a danışan Serkan Tokat golü iptal etti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmanın karşıladığı top ceza yayı içerisinde Abdoulay Diaby'nin önüne düştü. Tecrübeli oyuncu gelişine yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Hakem Serkan Tokat şut pozisyonunda Umut Nayir'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ 64. dakikada Adem Ljajic'in ara pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz kaleci Kayacan Erdoğan'ın geçerek topu yerden filelere gönderdi. 2-1

ERZURUMSPOR KAÇIRDI 66. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ibrahim Sissoko ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Oltan Karakullukçu kafa vuruşunu yaptı ancak yerden seken top doğrudan kaleci Loris Karius'un üzerine gitti.

GOL - ERZURUMSPOR BERABERLİĞİ SAĞLADI sol kanattan gelişen atakta Mücahit Albayrak havadan pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada hareketlenen Mehmet Murat Uçar yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Loris Karius'un müdahalesinden sonra ceza sahası içi sol çaprazına açılan topa Ibrahim Sissoko bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu. 2-2

GOL - ERZURUMSPOR ÖNE GEÇTİ 72. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden öne geçti. Sağdan hızla ceza sahası içine girip çizgiye inen Mehmet Murat Avcı'nın içeri çevirdiği topu Oltan Karakullukçu gole çevirdi. 2-3

74. dakikada Georges-Kevin N'Koudou sol kanattan hareketleniyor ve pasını yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Abdoulay Diaby bekeltmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sol tarafından dışarı gitti.

90+1. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3-2 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Roco, Caner, N'Koudou, Elneny, Oğuzhan (Dk. 77 Atiba Hutchinson), Diaby (Dk. 74 Güven Yalçın), Ljajic, Umut (Dk. 62 Burak Yılmaz)

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatioğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba (Dk. 46 Ibrahim Sissoko), İbrahim, Rashad Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Oltan (Dk. 82 Aykut Demir), Hasan Ayaroğlu.

Gol: Dk. 1 ve 72 Oltan Karakullukçu, Dk. 67 Ibrahim Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Diaby, Dk. 64 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 9 Mohamed Elneny, Dk. 78 Atiba (Beşiktaş) Dk. 44 Mücahit Albayrak, Dk. 80 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kaynak: TRT HABER