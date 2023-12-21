Ankara'da kazanan çıkmadı

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitiken yönetti.

Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Ankaragücü'nde Rijad Bajic penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan Ankaragücü ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Hatayspor puanını 19'a yükseltti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ kanattan Atakan Çankaya’nın ceza sahasına ortasında Ali Kaan Güneren’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Morutan’a yapılan faul sonrası MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Penaltı noktasında topun başına geçen Bajic’in vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı çıkardı.

37. dakikada Görkem Sağlam’ın ceza yayı içinden vuruşunda kaleci Bahadır topu güçlükle çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

55. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Bahadır topu soluna uzanarak kurtardı.

62. dakikada soldan ceza sahasına giren Strandberg'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

78. dakikada ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan Dele-Bashiru'nun çektiği sert şutu kaleci Bahadır, soluna uzanarak tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

82. dakikada kısa paslarla ceza sahasına kadar gelen konuk ekipte, altıpasın önündeki Kerim Alıcı'nın plase şutunda kaleci Bahadır sağına uzanarak topu tokatladı ve mutlak bir golü engelledi.

90. dakikada Morutan'ın pasıyla topla buluşan Cephas, sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cephas'ın vuruşunda kaleci Erce, topu kurtararak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 58 Hanousek), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Chatzigovanis), Cephas, Bajic (Dk. 67 Macheda)

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Massanga), Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 75 Ömer Faruk Beyaz), Dele-Bashiru (Dk. 90+1 Hodzic), Strandberg, Rivas, Dadashov (Dk. 84 Fernandes)

Sarı kartlar: 45+1 Görkem Sağlam, Dk. 71 Rivas (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Görkem Sağlam (Hatayspor)

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Akıncı