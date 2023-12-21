Puslu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.12.2023 16:50

Antalya Ultra Maratonu'na 39 ülkeden 1720 sporcu katılacak

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Antalya Ultra Maratonu'na 39 ülkeden 1720 sporcunun katılması bekleniyor.

Antalya Ultra Maratonu'na 39 ülkeden 1720 sporcu katılacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 23-24 Aralık'ta gerçekleştirilecek ultra maratona ilişkin düzenlediği basın toplantısında, maratona katılımcı sayısının her yıl arttığını söyledi.

Avrupa'daki spor kanallarında ultra maraton sayesinde hem Konyaaltı hem de Antalya'nın güzelliklerinin tanıtılacağını belirten Esen, "Maratona 39 ülkeden 1720 sporcu katılacak. Yarışmaya katılan sporcularımızın yüzde 41'i yabancı uyruklu. " dedi.

Antalya Ultra Maratonu'na tüm sporseverleri davet eden Esen, yaklaşık 100 çocuğun katılacağı bir çocuk koşusu ve sporseverlerin köpekleri ile koşacakları "pati-run" koşusu da yapılacağını kaydetti.

Esen, cumartesi günü saat 04.30'da startını verecekleri maratonun, 5, 12, 31, 57 ve 85 kilometrelik değişik uzunluktaki parkurlarda yapılacağını dile getirdi.

"Sıfır rakımdan başlayıp 2 bin rakıma kadar çıkan değişik rakımlarda ilerleyen bir parkurumuz olacak. Böylece sporcularımız denizimin mavisinden karın beyazına doğru koşacak."

Organizasyon sorumlusu Ali Cem Aktaş ise maratonun Antalya'nın tanıtımı için fırsat olduğunu anlattı.

"Yabancı koşucu sayımız giderek artmaya başladı. Gelenler bir hafta ile bir ay arası Antalya'da konaklıyor. Bu da ülkemiz için katma değer oluşturuyor. Bu maratonu dünyanın en önemli yarışları arasına katmayı hedefliyoruz."

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Samsunspor Konyaspor'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
Küresel ham çelik üretimi kasımda yüzde 3,3 arttı
18:22
Prag'da silahlı saldırı
17:54
Samsun'da bir evde elektrikli battaniyeden yangın çıktı
17:50
Engelli park yerlerine park eden sürücülere validen mektup
17:38
İsrail, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ile ona ait bir basın kuruluşunu bombaladı
17:29
Hamas: Direniş grupları, saldırılar tamamen durmadan esir takasının konuşulmayacağı yönünde karar aldı
Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Muğla'da rüzgar ve sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
İyi Parti'den "arka kapı diplomasisi" iddialarına sert tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ