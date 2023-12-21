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Spor
AA 21.12.2023 16:55

FIFA'dan Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla ilgili açıklama

FIFA, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararını analiz ettikten sonra detaylı açıklama yapacağını duyurdu.

FIFA'dan Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla ilgili açıklama

FIFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA, daha fazla yorum yapmadan önce kararı; UEFA, diğer konfederasyonlar ve üye derneklerle koordineli olarak analiz edecek. FIFA, tüzüğüne uygun olarak, sportif liyakatla desteklenen piramit yapısı ve rekabetçi denge ve mali dayanışma ilkeleri de dahil olmak üzere, sporun kendine özgü doğasına sıkı sıkıya inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Adalet Divanı, bugün UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını karşı rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı.

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