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Spor
TRT HABER/AA 03.12.2023 18:20

Ankara'da kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Ankara'da kazanan çıkmadı
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Ali Sowe attı. Beşiktaş’a beraberliği getiren golü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain attı.

Sarı-lacivertliler, ligde 5. beraberliğini alırken puanını 17’ye yükseltti.

Siyah-beyazlı ekip ise ligdeki 2. beraberliğini alırken puanını 26’ya yükseltti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 21. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Sowe, ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

32. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Zaynutdinov’un vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Ankara ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

57. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahasında topu alan Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı.

60. dakikada sol kanattan içeriye giren Cephas'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

GOL - 73. dakikada orta sahada topu alan Chamberlain'in rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Yıldırım Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ (Hanousek dk. 81), Ali Kaan Güneren (Chatzigiovanis dk. 81), Moreira, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Rodrigues dk. 81), Cephas (Dokanovic dk. 86), Sowe

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan (Amartey dk. 86), Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic (Chamberlain dk. 55), Muleka, Zaynutdinov (Cenk Tosun dk. 57), Aboubakar (Rebic dk. 72)

Goller: Sowe (dk. 21) (MKE Ankaragücü), Chamberlain (dk. 73) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan (Beşiktaş), Moreira (MKE Ankaragücü)

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

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