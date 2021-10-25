Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altaylı futbolcu Naderi 4 hafta takımdan uzak kalacak
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın İranlı oyuncusu Mohammad Naderi'nin yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.
Altay Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sakatlığı nedeniyle 22 Ekim Cuma günkü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını tamamlayamayan Naderi'nin, sol üst adalesinde kanamalı yırtık tespit edildi.
Hafif sakatlığı bulunan Daouda Bamba30 Ekim Cumartesi günkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Tedavileri devam eden Murat Akça, Eren Erdoğan ve Martin Rodriguez'in durumları ise milli maçlar nedeniyle verilecek arada netleşecek.
Futbolcularımız sağlık durumları hakkında bilgilendirme.— Altay Spor Kulübü #BizBuŞehrinKendisiyiz (@AltaySporKulubu) October 25, 2021
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