Altay Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sakatlığı nedeniyle 22 Ekim Cuma günkü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını tamamlayamayan Naderi'nin, sol üst adalesinde kanamalı yırtık tespit edildi.

Hafif sakatlığı bulunan Daouda Bamba30 Ekim Cumartesi günkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Tedavileri devam eden Murat Akça, Eren Erdoğan ve Martin Rodriguez'in durumları ise milli maçlar nedeniyle verilecek arada netleşecek.