Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti.

Şampiyonlar Ligi’nde kötü günler geçiren Beşiktaş, ligde Galatasaray derbisini kazanarak moral buldu.

Beşiktaş 39. dakikada, Cyle Larin'in golü ile eşitliği yakaladı. 1-1. 64. dakikada Beşiktaş geriye düştüğü maçta Larin'in ikinci golüyle öne geçti. 2-1

Siyah beyazlılar lider Trabzonspor ile puan farkını açılmasında izin vermeyerek, 20 puana yükseldi ve farkı dörde indirdi.

Galatasaray'ın tek golünü ise 35. dakikada Alexandru Cicaldau attı.

80. dakikada penaltı atışını kullanan Mustafa Muhamed Galatasaray adına beraberlik şansını değerlendiremedi.

Ligde üç hafta sonra kaybeden Fatih Terim'in öğrencileri haftayı 17 puanla tamamladı. Sarı kırmızlılar lider Trabzonspor’un 7 puan gerisine düştü.

Geçen sezon Kasımpaşa maçında penaltı kurtaran Ersin Destanoğlu, Süper Lig kariyerinde ikinci kez beyaz noktadan yapılan vuruşta gole izin vermedi.

Öte yandan derbi heyecanını Vodafone Park'ta 21 bin 75 biletli seyirci yaşadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve A Milli Futbol Takımı Sorumlusu Hamit Altıntop derbiyi stadyumda birlikte takip etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakibinden çok iyi sıyrılan Rosier'nin yerden ortasında Batshuayi'yi geçen top arka direkteki Larin'e doğru giderken Yedlin son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakika içerisinde Beşiktaş yine etkili geldi. Sağ kanattan ortaya çevrilen topu Larin kafayla indirdi. Kale alanında kontrolü sağlayan Batshuayi şut çekmeye hazırlanırken Marcao kritik bir hamleyle araya girdi ancak pozisyon noktalanınca ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

10. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Pjanic'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarpıp auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

16. dakikada Rosier'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Larin'in derinlemesine pasında Yedlin'in sektirdiği topla Teixeira sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda açıyı kapatan Muslera'ya rağmen vuruşunu da yaptı ancak top yandan dışarı gitti.

31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

İLK GOL GALATASARAY'DAN - 35. dakikada ayağa paslarla rakip ceza sahasına yaklaşan Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau, yay üzerinden ayağının üstüyle nefis vurdu. Yerden giden top sağ altı köşeden ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Galatasaray akınında sağ kanatta topla buluşan Morutan, ceza sahasına sokuldu ve son çizgiden orta yapmak istedi. Karşısındaki Umut Meraş'ın ayağına çarpıp kaleye yönelen topu Ersin son anda kornere çeldi.

LARIN SKORU EŞİTLEDİ - 39. dakikada rakip yarı alandaki etkili paslaşmaların ardından sol taç çizgi önünde topu alan Umut Meraş'ı nefis ortasına kale alanı içinde iyi yükselen Larin, kaleci Muslera'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 1-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Derbinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

58. dakikada Sağ kanattan Rosier'nin arka direğe doğru sert bir şekilde kestiği topa Larin müsait durumda hareketlenmişti ancak Yedlin çok kritik bir hamleyle son anda araya girerek topu kornere yolladı.

60. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt ceza sahası dışından şansını denedi, yerden giden top kaleci Ersin'de kaldı.

LARIN BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ - 64. dakikada Beşiktaş'ın Pjanic'le sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Necip kafayla topu arkaya çevirdi, kale alanı önünde Larin tamamladı. 2-1

66. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Kerem'le duvar pası yapan Halil Dervişoğlu yay üzerinden sol ayağıyla yakın köşeye çok etkili vurdu, yerden sert giden top direğin dibinden auta çıktı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI - 79. dakikada çok adamla gelişen Galatasaray akınında ceza alanı sağ çaprazında topu alan Kerem'in sert şutunda savunmadan seken topa yakın mesafeden Halil vurdu. Ersin'de kalan top sonrası hakem, Kerem'in şutunda Vida'nın elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

MUHAMMED VURDU ERSİN KURTARDI - 81. dakikad Mustafa Muhamed penaltıdan kalecinin sağına doğru bir vuruş yaptı, köşeyi doğru tahmin eden Ersin gole izin vermedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Derbiyi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal (Dk. 89 Kenan Karaman), Necip Uysal (Dk.90+4 Welinton), Alex Teixeira (Dk. 83 Salih Uçan), Michy Batshuayi (Dk. 90+4 Güven Yalçın), Cyle Larin.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin (Dk. 78 Ömer Bayram), Patrick van Aanholt, Marcao, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Olimpiu Morutan (Dk. 64 Ryan Babel), Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne (Dk. 78 Mustafa Muhamed).

Goller: Dk. 35 Alexandru Cicaldau (Galatasaray), Dk. 39, 64 Cyle Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Rachid Ghezzal, Dk. 75 Alex Teixeira, Dk. 90+5 Ersin (Beşiktaş), Dk. 47 Taylan Antalyalı, Dk. 70 Marcao (Galatasaray)