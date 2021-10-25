Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamaya göre, Jordan'ın kariyerinin çaylak yılı 1984'te giydiği "Nike Air Ships" modelindeki spor ayakkabılar, Las Vegas'ta düzenlenen açık artırmada 1,472 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede evlerinde bir spor ayakkabı için verilen en yüksek bedel rekoru da kırıldı. 58 yaşındaki eski basketbolcu, söz konusu ayakkabıları, kariyerine başladığı Chicago Bulls formasıyla 5. maçında giymişti.

ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği ayakkabılar ise nisan ayında 1,8 milyon dolara alıcı bulmuştu.