Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışları yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı.
Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarış, 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla start aldı.
Elit kadınlar ve elit erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışta, 4,4 kilometrelik zorlu parkurda 7 tur atan sporcular kıyasıya mücadele etti.
[Fotoğraf: AA]
Yarışlar sonucunda elit kadınlarda Çekya'dan Tvaruzkova Tereza birinci, aynı ülkeden Adela Holubova ikinci, Tayland'dan Warinthorn Phetpraphan üçüncü oldu.
[Fotoğraf: AA]
Elit erkeklerde ise Rusya'dan Evgenii Evgrafov birincilik, İsviçre'den Adrin Walter ikincilik, aynı ülkeden Vital Albin üçüncülük kazandı.
Şampiyona, 27 Ekim Çarşamba günü gece yarışlarıyla devam edecek.
[Fotoğraf: AA]
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