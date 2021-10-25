Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Golf Federasyonunda Yıldırım Demirören tek aday
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Türkiye Golf Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Yıldırım Demirören'in tek başkan adaylığıyla gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek 5. Olağan ile 8. Mali Genel Kurul'a eski TFF ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in tek başkan adayı olarak başvurusu kabul edildi.
Türkiye Golf Federasyonu ve aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurulda görevi Demirören'e devredecek.
Etiketler: Ahmet Ağaoğlu
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