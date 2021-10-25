Fraport TAV Antalyaspor, ligin 10. haftasında sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir'e Berkay Özcan'ın attığı gollerle 2-1 kaybetti.

Mücadelede kırmızı beyazlı takımın tek golünü 90+5. dakikada Ghacha kaydetti. Antalyaspor, ligde 10 hafta sonunda 5. yengilgisini alırken, galibiyet özlemini ise 4 haftaya yükseltti.

Kırmızı beyazlılar ligde ayrıca 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puanla 17. sırada yer alıyor.

En son Malatya maçında kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, en son galibiyetini 7. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek elde etti.

Akdeniz ekibi sonrasında oynadığı 3 maçta Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik yenilgi, Demir Grup Sivasspor maçında ise 2-2'lik beraberlik elde etti.

[Fotoğraf: DHA]

Nuri Şahin galibiyetle tanışamadı

Adana Demirspor yenilgisinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasıyla takımın başına futbol sorumlusu olarak getirilen Nuri Şahin, 2. maçında da galibiyetle tanışamadı.

Şahin, futbol sorumlusu olarak çıktığı 2 maçta Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken, bu hafta ise Medipol Başakşehir karşısında 2-1 yenilgi ile sahadan ayrıldı.