Bir süredir kanser tedavisi gören futbol efsanesi Pele, 81 yaşında. Pele, doğum gününü kutlayanlara bir video mesaj yayınlayarak teşekkür etti.

"Dünyanın her yerinden, her yaştan sevenlerime güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Her geçen gün gençleşmiyor, yaşlanıyoruz neticede. Sevginiz için teşekkür ederim. Gelecek sefer görüşmek üzere."

Brezilya Futbol Konfederasyonları'nın Rio de Janeiro'daki merkezine de "Futbolun Kralı, iyi ki doğdun" yazılı posterler asıldı.

23 Ekim 1940 yılında Brezilya'da dünyaya gelen Edson Arantes do Nascimento, tüm dünyanın bildiği adıyla Pele, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösteriliyor.