Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma ihtimali mucizelere bağlı olan, tarihi borç yükü ve transfer yasağı da bulunan Altay'da yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığa tek aday olması beklenen İbrahim Akman adaylıktan vazgeçti.

Altay Yüksek Divan Kurulu Üyesi Murat Bora Dülger, olağanüstü genel kurul öncesinde İbrahim Akman'ın da bir liste hazırlığı içinde olduğu için Yüksek Divan Kurulu olarak kendisiyle görüştüklerini belirtti.

Dülger, İbrahim Akman'la 25 Nisan Pazartesi akşamı Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya geldiklerini aktardı.

"Bu toplantıda, ekibiyle birlikte bir hazırlık içerisinde olduğunu ve Özgür Ekmekçioğlu'ndan alacakları konusunda fedakarlık beklediğini Yüksek Divan Kurulumuza bildirdi. 26 Nisan Salı günü ise camiamızın önemli ismi Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde Özgür Ekmekçioğlu ve İbrahim Akman'ı, Prof. Dr. Ahmet Çoker'in de katılımıyla bir araya getirdik. Benim de yer aldığım bu toplantıda Ekmekçioğlu, Özgener'in de isteğini geri çevirmeyerek 92 milyon TL'yi bulan alacağının 30 milyon TL'sini Akman'ın aday olması durumunda bağışlayacağını ve kalan bölümüne ise temlik koymayacağını açıkladı. Sayın Akman, çok pozitif geçen bu toplantıdan ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapacağını söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerinde ise aday olma fikrinden vazgeçtiğini Yüksek Divan Kurulumuza bildirdi."

Seçim saat 13.00'te başlaycak

Altay'ın seçimli olağanüstü genel kurulu yarın İzmir Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Konferans Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlı kulübün başında 6 yılda 3 şampiyonluk yaşayan Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin görevi bırakacağı kongrede mevcut yönetimin ibrası oylanacak.

Genel kurulda başkan adayı çıkmaması halinde geçici bir yönetim ya da kongre divanı yetki alıp yeniden genel kurul tarihi belirleyecek. Kongrede kulübün toplam borcunun 350-400 milyon TL aralığında açıklanması bekleniyor.

Altay'da oyuncu satışı rafa kalktı



Altay'da görevi sona erecek yönetim oyuncu satışı yapmama kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim kaleci Mateusz Lis ve sol bek Kazımcan Karataş'a gelen transfer tekliflerini beklemeye aldı.

Lis için başta Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük devreye girerken, genç Kazımcan Karataş için de Fransız Lille ve Adana Demirspor teklifle geldi.

İzmir temsilcisi yaklaşık 4.5 milyon euroyu bulan teklifleri kulübün genel kurul sürecinde olması nedeniyle askıya aldı.

Başkanlık görevini geçici olarak devralan Levent Doğanoğlu'nun, "Görevi bırakmaya hazırlanan bir yönetim kurulu olarak oyuncu satmak etik değil. Kararı ve rakamları yeni yönetim kurulu belirlemelidir. Bu nedenle kongre sonrası görüşmeler devam etsin" dediği öğrenildi.

Altay'da göreve gelecek yeni yönetimin bu iki transferden kasasına yaklaşık 75 milyon TL koyması bekleniyor.

Kulüpten alınan bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek 9 milyon TL reklam payı ve forma ile sponsorluk ücretiyle ağır borç yükü olup 1. Lig'e yaklaşan kulübün yeni sezon öncesi tahmini geliri 100 milyon TL'ye ulaşacak.