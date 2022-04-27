Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci kaptanı pasör Aslan Ekşi ile Ziraat Bankkart'ın orta oyuncusu Faik Samet Güneş, zorlu maç öncesi bir araya geldi.

Samimi anların yaşandığı buluşmada maç öncesi iki oyuncu da birbirlerine başarı diledi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci kaptanı pasör Aslan Ekşi, zorlu bir sezonun geride kaldığını söyledi.

Bitime 5 maç kala ligi birinci bitirmeyi garantilediklerini anımsatan Aslan, CEV Challenge Kupası finalini kaybettikten sonra zihinsel olarak düşüş yaşadıklarını belirtti.

Play-off yarı finalinde karşılaştıkları Arkas Spor'a ilk maçta yenildiklerini ancak vazgeçmeyerek geri kalan iki müsabakayı kazanarak finale çıktıklarını aktaran Aslan, finalde bir başka Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart ile eşleştiklerine işaret etti.

Aslan, maçların zor geçeceğini ifade etti.

"Ankara olması iki takım açısından da çok iyi bir şey çünkü evimizde oynayacağız. İki takım da çok güçlü. İki takımın kenardan gelecek oyuncuları da çok iyi. Halkbank'ın hedefi her zaman her kulvarda şampiyon olmak. Bu maçlarda da takım olarak bunu göstereceğiz."

Aslan, kendi performansını da değerlendirdi.

"Son maçlar benim açımdan güzel geçti. Sezon içinde de çok süre aldım. Son maçlarda da süre almam güzel bir şey, bu avantajı da kullandım. Zihinsel olarak kendimi iyi hazırlıyorum. Çok dışarda vakit geçiren biri değilim. Evde kendimi zihinsel olarak hazırlıyorum. Paslarımla şampiyonluğu getireceğime inanıyorum. İnşallah bu serinin sonu şampiyonluk olacak."

[Fotoğraf: AA]

Faik Samet Güneş: Finalde takımımıza güveniyorum

Ziraat Bankkart'ın tecrübeli orta oyuncusu Faik Samet Güneş, sezon içerisinde takım olarak hem iyi hem de kötü zamanlar yaşadıklarını söyledi.

Play-off'ların başka bir motivasyonu olduğunu belirten Samet, yarı finalde karşılaştıkları Fenerbahçe HDI Sigorta maçından sonra gerçek güçlerini göstermeye başladıklarını ifade etti.

Güneş, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı iki maçta da yenerek finalde bir başka Ankara takımı Halkbank ile eşleştiklerini anımsattı.

"Halkbank inanılmaz bir sezon geçirdi. Rakibimiz iyi takım. Son maçlara kadar yenilgisiz geldiler. Bence finali hak ettiler. Finalde takımımıza güveniyorum. Rakibimizi eleyerek şampiyon olacağımıza inanıyorum."

Güneş, başantrenörü Mustafa Kavaz ile oyunculuğu döneminde beraber oynadıklarını hatırlattı.

"Oyunculuğu da hocalığı da iyi. Başantrenör olarak kendini inanılmaz iyi geliştirmiş. Çok idealist. Aldığımız nefesi bizden daha iyi biliyor. Bütün hareketlerimizi anlıyor. Bence böyle olması da iyi bir şey."