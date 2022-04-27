Ligde 34 haftada 22 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyetle 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 11 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, bu hafta şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında 7. şampiyonluğu için 1 puan yeterli olacak.

Bordo-mavili takım, ligin 34. haftası geride kalırken 28 hafta liderlik koltuğuna oturarak rakiplerine bu fırsatı fazla vermedi.

Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 26 haftadır bırakmıyor.

Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, 1 kez de Altay liderlik yaşadı.

İç sahada 415 gündür yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada TAV Antalyspor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor.

Bordo-mavililer, iç sahada geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Deplasmanda da lider

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım olarak da öne çıkıyor.

Bordo-mavililer, dış sahada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puanı hanesine yazdırdı.

İlk 15 hafta yenilgi görmedi

Trabzonspor, iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak başarılı bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, en kötü dönemini ise 30. hafta ile 33. hafta içerisinde 4 haftalık dönemde 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak yaşadı.

Üç büyüklere karşı yenilgisiz kapadı

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipler önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı.

Fenerbahçe'nin rekorunu egale etme şansı

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.