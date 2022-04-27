Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Çalımbay, ligde hafta sonu İstanbul deplasmanında Galatasaray ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

"Galatasaray ile oynamak çok zor, büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi taraftara sahipler, oradaki atmosfer bambaşka olacak. Orada golü, atağı düşünmemiz lazım. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak."

Teknik Direktörümüz @RCALIMBAY, resmi internet sitemize açıklamalarda bulundu.



Alanyaspor maçında iyi mücadele ederek sahamızda galibiyet aldık.

Takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var.

Galatasaray maçında çok iyi mücadele etmemiz lazım.



https://t.co/ikQsPSg2Pp pic.twitter.com/ePfjPxaarg — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) April 27, 2022

Çalımbay, iç sahadaki karşılaşmalara taraftarın ilgi göstermemesine sitem etti.

"Bizim biraz daha taraftara ihtiyacımız var, maçımızı çok az sayıda taraftarla oynadık. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalma maçımız var, o maçta da taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Sezona tüm takımlardan önce başladık, hazırlık maçlarımızı bile resmi maç gibi oynadık. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götürmeye çalıştık, takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var.”

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor'u yenip adlarını finale yazdırmak istediklerini vurguladı.

"Aytemiz Alanyaspor ile daha önce oynadığımız maçları kazandık, bu maçı da kesin kazanacağız diye bir şey yok. Oynadığımız oyunun kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor ki finale kalalım. Üstüne çıkamazsak sıkıntı yaşayabiliriz."