Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, sezonu arzu ettikleri puanın altında tamamlayacaklarını ancak küme düşme hattındaki en yakın rakipleri Çaykur Rizespor ve Altay ile aralarında 10 puan fark bulunduğunu belirtti.

"6 puan hedefliyoruz"

Önal, bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Önal, ligde 4 maç kaldığını anımsattı.

"İnşallah bu şekilde de ligi tamamlayacağız. Bir galibiyet daha alırsak rakiplerimizin durumuna bakmaksızın ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemiş oluyoruz. Bu hafta sonu Adana Demirspor, sonra da Altay ile karşılaşacağız. Bunlar almak istediğimiz maçlar. 6 puan hedefliyoruz. Diğer son 2 maç olmasa da olur."

"Düşük bütçelerle oluşturulan takımların da başarıyı yakalayabileceğini gösterdik"

Önal, yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig'in en düşük bütçeli ekibi olduğunu kaydetti.

"44 yıl sonra yeniden mücadele ettiğimiz ligde kalma başarısını gösterecek olmaktan çok mutluyuz. Düşük bütçeyle mütevazı bir takım kuruldu ve büyük başarı elde ettik. Düşük bütçelerle oluşturulan takımların da başarıyı yakalayabileceğini gösterdik. Tabii daha iyi yerlerde, daha üst sıralarda olabilirdik."

"Hakan hocamızdan çok memnununuz"

Önal, teknik direktör Hakan Keleş ile sezonu tamamlayacaklarını ifade etti.

"Hakan hocamızdan çok memnunuz. Kendisi çok başarılı. Bunu bazı programlarda maalesef kabul etmiyorlar ama biz kendisinden çok memnunuz. Biz ne olursa olsun hocamızın arkasında durduk. Gelinen süreçte 'İyi ki böyle de yapmışız.' diyoruz."

Gelecek sezon kadro oluşumu için henüz bir planlama yapmadıklarını, önümüzdeki süreçte çalışmalara başlayacaklarını belirten Önal, kulübe mali destek sağlama adına sponsorluk görüşmeleri yapıldığını aktardı.