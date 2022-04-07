Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay Başkan Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.
Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada 6 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını hatırlattı.
"Altay Spor Kulübünde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibarıyla bırakıyorum. Genel kurulumuzun nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı. Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."
Camiamız ve spor kamuoyunun bilgisine;— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) April 7, 2022
https://t.co/4OKCJGDbBK pic.twitter.com/jdQYk4plzj
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