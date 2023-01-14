Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde düzenlenen eleme müsabakalarında 30 ilden 12, 14, 16 ve 18 yaş altı ile büyükler kategorilerinde yaklaşık 500 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

[Fotoğraf: AA]

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyesi Mustafa Yıkıcı ve katılımcılar, madalya verdi.

[Fotoğraf: AA]

İki gün süren eleme yarışlarının birinci gününde dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük kadınlar: 1- Yağmur Arık, 2- Havva Gürsel, 3- Kübra Cengiz

Büyük erkekler: 1- Enes Kurt, 2- Cengizhan Çelik, 3- Arda İmre

18 yaş altı kızlar: 1- Şerife Ecem Sağlam, 2- Hiranur Koçyiğit, 3- Havva Taşkın

18 yaş altı erkekler: 1- Bora Umur, 2- Miraç Polat, 3- Tuna Aybacı

16 yaş altı kızlar: 1- Ada Özdemir, 2- Sinem Yücel, 3- Cemre Nisa Erdoğan

16 yaş altı erkekler: 1- Yavuz Lüle, 2- Ahmet Bişer, 3- Atalay Uludağ

14 yaş altı kızlar: 1- Duru Sucak, 2- Deniz Engin, 3- Derin Engin

14 yaş altı erkekler: 1-Rüzgar Kaya, 2- İsmail Efe İçöz, 3- Ömer Gökpınar

12 yaş altı kızlar: 1- Ela Melek Kulaberoğlu, 2- Ela Tatar, 3- Cemre Nil Aydın

12 yaş altı erkekler: 1- Mert Devetzioğlu, 2- Cengiz Turna, 3- Ural Ergün

[Fotoğraf: AA]

Son gün yarışlarında ise dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük kadınlar: 1- Yağmur Aycan Kuyucu, 2- Yağmur Arık, 3- Kübra Cengiz

Büyük erkekler: 1- Erdinç Şahin, 2- Tuna Eren Yıldırım, 3- Enes Kurt

18 yaş altı kızlar: 1- Şükriye Büyükçaylı, 2- Şerife Ecem Sağlam, 3- Havva Taşkın

18 yaş altı erkekler: 1- Miraç Polat, 2- Tuna Aybacı, 3- Seyit Ahmet Yaylacıoğlu

16 yaş altı kızlar: 1- Ada Özdemir, 2- Cemre Nisa Erdoğan, 3- Havvanur Çetin

16 yaş altı erkekler: 1- Batuhan Evirgen, 2- Akın Altuğ, 3- Yavuz Lüle

14 yaş altı kızlar: 1- Duru Sucak, 2- Deniz Engin, 3- Selin Naz Aktan

14 yaş altı erkekler: 1- İsmail Efe İçöz, 2- İbrahim Yılmaz, 3- Ebubekir Gölleroğlu

[Fotoğraf: AA]